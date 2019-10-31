Трампа залишає топ-радник з питань Росії

Високопоставлений радник президента США з питань Росії зі складу Ради національної безпеки Том Моррісон має намір залишити свою посаду.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на високопосадовця з адміністрації.

"Тім Моррісон, чиновник високого рангу з питань Росії в Раді національної безпеки президента Трампа, як очікується, невдовзі залишить свою посаду", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Моррісон працював радником з питань Росії впродовж кількох місяців - у серпні він змінив на цій посаді Фіону Гілл.

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Моррісон, відомий як "яструб" захисту Трампа, має з'явитися на слуханнях перед комітетами Палати представників, що проводять розслідування щодо імпічменту президента.

Очікується, що на його місце буде призначений Ендрю Пік, який зараз служить заступником помічника держсекретаря США з питань Іраку й Ірану в Бюро близькосхідних справ.

Як повідомлялося, Моррісон фігурував у розслідуванні щодо імпічменту як чиновник, котрий всіляко підтримував необхідність проведення в Україні розслідування проти Байденів.

Фото: The White House