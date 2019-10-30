У Туреччині за підготовку терактів арештували 100 прибічників ІДІЛ

У Туреччині в результаті антитерористичного рейду, проведеного в 21 провінції, у різних частинах країни, арештували 100 прибічників "ІДІЛ", яких підозрюють у плануванні атак під час святкувань Дня Республіки.

Про це заявив голова поліції Туреччини Мехмет Акташ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У результаті 26 операцій проти "ІДІЛ", проведених у 21 провінції, були заарештовані 100 осіб, які вели підготовку атак в День Республіки», - повідомив Акташ.

Він також додав, що 452 підозрюваних були затримані, а 78 інших осіб арештовані за їхні пости в соцмережах з погрозами через початок Туреччиною операції «Джерело миру» в Сирії.

Як відомо, у неділю Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, унаслідок якого був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Розповідаючи про ліквідацію ватажка терористів, Трамп сказав, що той “плакав, скиглив і кричав та загинув як боягуз”, тікаючи від американських спецпризначенців. Пізніше експерти заявили, що образливі коментарі Дональда Трампа на адресу вже мертвого ватажка “Ісламської держави” Абу Бакра аль-Багдаді можуть спонукати терористів до нападу на США чи Канаду.