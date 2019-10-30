РФ проводить наймасштабніші підводні навчання з часів "холодної війни" - ЗМІ

Розвідка Норвегії повідомляє, що РФ розпочала масштабні військові навчання в Північній Атлантиці.

Про це пише The Drive з посилання на норвезьку телерадіокомпанію NRK.

“Наймасштабніші російські підводні навчання з кінця "холодної війни" зараз проходять у холодних водах Північної Атлантики. Повідомляється про участь не менше 10 підводних човнів ВМС Росії, вісім з яких працюють на атомній енергетиці, повідомляє норвезька розвідка”, - йдеться у повідомленні.

Як вважається, масштабні навчання включають випробування нової зброї з акцентом на можливості окремих класів підводних човнів.

Видання зазначає, що ці навчання, можливо, перевірять здатність США та сил НАТО відслідковувати російські катери під час просування через GIUK-прохід - акваторію у північній Атлантиці, між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. Прохід має військово-морське геостратегічне значення.

"Якщо російські підводні човни можуть пройти (в західну частину акваторії Атлантичного океану - ред.) непоміченими, у них набагато більше шансів зникнути в Атлантиці, щоб зайнятися своїми потенційно дуже небезпечними справами, і залишитися при цьому не виявленими. Під час війни це може становити загрозу суднам Альянсу та військово-морським флотиліям та здійснення скоординованої атаки на ключові сухопутні цілі", - йдеться у публікації.

Читайте також: У США стартував Марафон морської піхоти за участю українських воїнів

Очікується, що військові навчання триватимуть два місяці.

Раніше повідомлялося, що авіація РФ провела навчання з бойовими стрільбами в Криму.