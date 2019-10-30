Йорданія відкликала посла з Ізраїлю для консультацій

Йорданія відкликала посла з Ізраїлю на знак протесту проти затримання Тель-Авівом двох йорданців.

Про це заявив міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді, повідомляє The Times of Israel.

«У світлі того, що Ізраїль протягом декількох місяців не прислухався до наших вимог про звільнення громадян Йорданії Хеба аль-Лабаді і Абдули Рахмана Мірі, а також їх триваючого затримання незаконним і нелюдським чином, ми викликали посла Йорданії з Тель-Авіва для консультацій» , - заявив Сафаді у вівторок.

Він також підкреслив, що Йорданія продовжить приймати правові, дипломатичні й політичні заходи, щоб гарантувати безпечне повернення додому своїх громадян.

Читайте також: Ізраїль закрив для відвідувачів посольства по всьому світу

Влада Ізраїлю затримала йорданських громадян аль-Лабаді і Мірі на перехресті Алленбі в долині річки Йордан 20 серпня і 2 вересня відповідно, обидва вони утримуються під адміністративним арештом.

Як зазначає видання, розпорядження про адміністративне затримання дозволяють Ізраїлю затримувати деяких підозрюваних протягом декількох місяців без пред'явлення офіційних звинувачень.