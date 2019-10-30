Британія переплавить монети, присвячені Brexit

Королівський монетний двір переплавить пам’ятні монети, випущені з датою Brexit "31 жовтня", оскільки вихід Великої Британії з ЄС відкладено.

Про це повідомляє BBC.

“Пам’ятні монети, присвячені Brexit 31 жовтня, будуть перероблені у зв'язку з тим, що вихід Великої Британії з ЄС затягнувся ще на три місяці”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом було відкарбовано до 10 мільйонів таких монет номіналом 50 пенсів. Тепер їх відсортують та подрібнять, після чого переплавлять.

Однак, наголосив представник скарбниці, монета на честь Brexit буде - вона ввійде в обіг після того, як Британія залишить ЄС.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Того ж таки дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.