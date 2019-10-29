Глава Boeing свідчитиме в Сенаті США через дві авіакатастрофи

Керівник компанії Boeing Денніс Мюйленбург свідчитиме в комітеті Сенату США з питань торгівлі у вівторок, 29 жовтня.

Про це повідомляє CBS News у Twitter.

“Генеральний директор Boeing Денніс Мюйленбург дасть свідчення сьогодні вранці (за місцевим часом — ред.) перед комітетом Сенату з питань торгівлі в роковини смертельної катастрофи реактивного літака Boeing 737 Max”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це будуть його перші публічні виступи на Капітолійському пагорбі після двох смертельних аварій літаків Boeing 737 Max, в яких загинули 346 людей.

Окрім Мюйленбурга, свідчення також дасть віцепрезидент Boeing і головний інженер комерційного літального апарату Джон Гамільтон.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який упав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово припинили по всьому світу.