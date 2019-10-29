У Барселоні студенти заблокували вхід до університету

У Барселоні, головному місті іспанської провінції Каталонія, почався загальний страйк студентів проти вироків іспанського суду лідерам руху за незалежність Каталонії.

Студенти блокують доступ до навчальних приміщень.

Про це пише El Pais.

"Безстроковий страйк студентів університету розпочався цього вівторка в Університеті Помпеу Фабра (UPF). Доступ до трьох корпусів вишу заблокований, адміністрація рекомендує студентам не приходити на заняття з міркувань безпеки, поки ситуація не нормалізується", - йдеться у повідомленні.

Протягом ранку вівторка сотня студентів блокувала доступ до навчальних будівель. Студенти, які збиралися відвідати заняття, не змогли дістатися до аудиторій.

Колективний форум професорів та університетів Іспанії надіслав відкритий лист до ректорів каталонських університетів, з закликом відмовитись від офіційної участі у загальному страйку університетів проти вироку засуджених лідерів руху за незалежність Каталонії.

Читайте також: У Барселоні під час протестів у сутичках з поліцією постраждали шестеро осіб

Як повідомлялося, масові протести у іспанській провінції Каталонія розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення. Їх звинуватили в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія — Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: @SEPC_Ciutadella