Навіщо Трамп убив «безпомічного дідуся» Абу Бакра

Насправді 48-річний фанатик - у крові по самісіньку бороду і давно заслуговував на справедливість. Але ж і «ліквідовували» його уже 16 разів…

Знищення спецназом США лідера Ісламської держави викликає чимало запитань про майбутнє. Чи була вона доцільна, ця операція? Чи зміниться щось на фронті боротьби з тероризмом? Або це потрібно тільки самому Дональду Трампу, щоб виправити погане враження після здачі курдів, і щоб поліпшити свою карму задля переобрання президентом США…

Перші заяви по гарячих слідах

У неділю, 27 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд до сирійської провінції Ідліб, внаслідок якого ліквідовано лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. За його словами, бійці висадилися біля будинку лідера ІДІЛ у селі Баріша на півночі Сирії і увірвалися всередину. Аль-Багдаді спробував тікати через тунель, але збагнувши, що він заблокований, підірвав себе разом з трьома дітьми. За словами міністра оборони США Марка Еспера, військові мали намір захопити аль-Багдаді живим, але коли вони закликали Багдаді здатися «…він спустився під землю, і… як ми вважаємо, привів у дію пояс смертника».

Трамп також додав, що влада США заздалегідь повідомили Росію про майбутню операцію, а Туреччина не створила жодних проблем під час її проведення.

"Чудові вихідні для нашої країни. Ми зловили того, кого давно мали спіймати. Дивовижна робота розвідки, військових, координація... Ми дуже цьому раді", - резюмував Трамп.

Командувач Демократичними силами Сирії (SDF) Мазлум Абді подякував президенту Трампу в Твіттері. Він назвав ліквідацію Багдаді «спільною операцією» і натякнув на можливість «інших спільних операцій» США і SDF у майбутньому. Пізніше представник Держдепу США відзначив «велику роль» сирійської опозиції та курдських формувань у тому, що сталося.

Як повідомляє Reuters, інформацію про місцезнаходження Багдаді вдалося отримати від одного з його найближчих сподвижників, чоловіка на ім'я Ісмаїл аль-Етава. Віцепрезидент США Майкл Пенс заявив телеканалу CBS News, що до другої половини четверга США «з великою ймовірністю» припускали, що Багдаді перебуватиме в цій будівлі, а в суботу вранці отримали «розвіддані, на підставі яких можна було діяти».

Як відбувався рейд

Вісім вертольотів зі спецназом вилетіли з авіабази в Іраку. Близько п'ятої вечора (за часом Вашингтона) Дональд Трамп, його радник з безпеки і високопоставлені військові зайняли місця в ситуаційному штабі, щоб спостерігати за операцією в реальному часі.

Зліва направо: радник з нацбезпеки Роберт О'Браєн, віцепрезидент Майк Пенс, президент США Дональд Трамп, міністр оборони Марк Еспер, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Мар Міллі, заступник начальника відділу спеціальних операцій Маркус Еван

В операції брали участь солдати 1-й оперативного підрозділу військ спеціального призначення "Дельта". Політ від авіабази до села Баріша тривав більше години. Спецназ пролетів над територією Туреччини і сирійськими анклавами, контрольованими Росією.

Спецназ увійшов на обгороджену територію, пробивши отвір в стіні. Після цього зав'язався бій з охороною. За словами Трампа, було вбито "багато бойовиків ". Загинули двоє з дружин Багдаді, які не встигли підірвати "пояси смертників".

Джерела телеканалу CNN повідомляють про захоплення щонайменше двох бойовиків і 11 дітей. Також до рук розвідки потрапило багато інформації з паперів та електронних носіїв убитого.

Марк Еспер випустив офіційну заяву, де назвав операцію "бездоганною". «Разом з нашими партнерами (…) ми завдали фізичної поразки халіфату ІДІЛ, а тепер його засновник і лідер мертвий».

Подробиці, які викликають запитання: що це було?

Місце притулку Аль-Багдаді викликає багато запитань, зауважує політичний оглядач Іліа Куса. Провінція Ідліб - це ворожа для бойовиків ІДІЛ територія, оскільки контролюється угрупованнями "Аль-Каїди" ("Хуррас ад-Дін" і "Тахрір Аш-Шям"), які з 2015 року активно воюють проти терористів ІДІЛ.

До того ж саме селище, де відбулася операція, розташоване мало не на самісінькому кордоні з Туреччиною.

«Те, що сховище Аль-Багдаді, вже два місяці, як випливає із заяв США, розташоване за 5 км від турецького кордону, це, звичайно, такий тонкий тролінг Ердогана», - зазначає Куса. Терорист №1 жив у прикордонній з Туреччиною смузі, яку турецька розвідка повністю контролює уже два роки. Про недовіру у відносинах з союзником по НАТО свідчить і той факт, що операцію проводили з іракської бази за кількасот кілометрів, а не з бази «Інжирлік», час підльоту з якої був би вчетверо меншим.

І ще: як Аль-Багдаді міг бігати по підземних тунелях або взагалі переміщатися по дому? - запитує аналітик. Адже в 2017 році всі повідомляли про те, що він паралізований в результаті повітряного удару США у міста Ракка. Втім, про його смерть повідомляли вже 16 раз за останні три роки...

Лідер помер – хай живе лідер! Тільки де ж він?

Експерт BBC прогнозує, що коли в ІДІЛ підтвердять смерть аль-Багдаді, її оголосять мучеництвом і використають новину для рекрутування нових членів. Можна очікувати, що після оголошення про смерть аль-Багдаді ми побачимо нову хвилю атак.

Таку ж думку висловив каналу CBC News доцент кафедри громадських та міжнародних зносин університету Оттави (Канада) Томас Джуно, оскільки це звичайна реакція терористів на поразки. Так робив і сам аль-Багдаді в 2011 році після знищення бен Ладена – він тоді керував іранським відділенням Аль-Каїди – оголосив і організував серію вибухів в Іраку з десятками жертв як помсту за його смерть. Сили у ІДІЛ вже не ті, але тим важливіше для неї заявити про себе, а з урахуванням т.зв. «сплячих осередків» та одинаків-ініціативників, конкретні акції помсти майже неможливо передбачити.

«Ісламська держава» призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді, поспішив повідомити Newsweek з посиланням на анонімні джерела в регіональній розвідці. Наступником Абу Бакр аль-Багдаді назвали Абдуллу Кардаша, колишнього іракського офіцера, який колись служив у Саддама Хусейна. Втім, незабаром видання виправило повідомлення, зазначивши, що підтвердження цій інформації немає.

BBC прямо пише, що повідомлення про призначення Абдулла Кардаш наступником аль-Багдаді засновані на фейкових постах у соцмережах, канали ІДІЛ цього не підтверджували, та й марно було чекати іншого: ІДІЛ ніколи не квапиться оголошувати інформацію про своїх загиблих високих функціонерів та подальші «кадрові питання».

Водночас те, що "Ісламська держава" не називає потенційних наступників Багдаді, дає аналітикам надію, що смерть лідера призведе до внутрішніх розбіжностей в угрупованні. Адже йдеться не просто про військового командира чи адміністратора –халіфату не буде без халіфа, а його не можна призначити як чиновника: потрібна певна єдність щодо визнання його вищості та права на цей титул. Аль-Багдаді, зокрема, називали нащадком самого пророка Мухаммеда.

Так кого вбили: безпомічного каліку чи вкрай небезпечного злочинця

Абу Бакр аль-Багдаді

Сивий і бородатий на нечисленних фотографіях Абу Бакр аль-Багдаді (ім’я при народженні Ібрагім ібн Аваад ібн Ібрагім ібн Алі ібн Мухаммад аль-Бадрі ас-Самарраї), народився в 1971 році. Ймовірно, вчився в Ісламському університеті в Багдаді. У 2010 році очолив іракське відділення Аль-Каїди (ІДІ, Ісламська держава Іраку), а після поширення території ІДІ на окремі регіони Сирії, 8 квітня 2013 року аль-Багдаді оголосив утворення Ісламської Держави Іраку та Леванту (ІДІЛ). Частина сирійських алькаїдівців не визнала його влади і відтоді воює проти ІДІЛ на боці антиасадовської опозиції.

За минулі кілька роки було більше десятка повідомлень про успішний замах на лідера ІДІЛ, його смертельні поранення та каліцтва, тому і нинішнє спершу не викликало довіри.

Як зазначає Newsweek, на момент загибелі роль аль-Багдаді як лідера вже була символічною: «Він не брав участі ні в операціях, ні в повсякденних справах. Все, що робив Багдаді - це говорив «так» або «ні», а сам операцій не планував». Утмі, зазначимо, що вирішувати «так» або «ні» - це більше, ніж символічна роль.

Натомість уряди країн регіону говорять, що ліквідація лідера ІДІЛ буде сильним ударом по регіональних осередках. У Туреччині в понеділок були заарештовані 20 підозрюваних у приналежності до ІДІЛ. Уряд Афганістану вважає загибель аль-Багдаді "найсильнішим ударом по тероризму", серйозним «ударом по угрупованню, навіть коли хтось прийде йому на зміну».

На піку могутності ІДІЛ на контрольованій самопроголошеним "халіфатом" території жили до восьми мільйонів людей. Там було встановлено режим з найжорстокішими законами, що тримався на публічних стратах і залякуванні. Список його середньовічних злочинів жахає: багатоманітні страти - у 2015 році кількість страчених тільки на оприлюднених відеозаписах досягла 5 тисяч, - масові вбивства, етнічні чистки, торгівля людьми та органами, рабство, нищення культури. І керував усім цим халіф аль-Багдаді. Це не рахуючи загиблих у терактах в Іраку впродовж 2003-2013 років та численних терактах в інших країнах Європи та Північної Африки.

Внутрішня електоральна історія США

Між тим, для Дональда Трампа ліквідація аль-Багдаді безумовно стане козирем на майбутніх в 2020 році президентських виборах, якщо, звісно, він братиме в них участь.

«Ця операція - чисто внутрішньополітична електоральна історія для Штатів. Трамп зайвий раз підкреслив свою фанатичну одержимість бути "кращим, ніж Обама", і використовував вбивство нікому по суті вже не потрібного Аль-Багдаді для підняття рейтингів перед виборами 2020 року і щоб перебити негативний інформаційний шум щодо виведення військ США з Сирії, як в своє час Обама використав вбивство іншого "головного терориста №1" - Усами бен Ладена в 2011 році», - робить висновок політичний аналітик Іліа Куса.

Та й після критики за «зраду курдів» на півночі Сирії, коли Америка самоусунулася, щоби Туреччина могла здійснити наступ на курдську територію, Трампу було треба щось гучне.

Що далі

На тлі тривожних очікувань помсти від терористів за смерть свого лідера Держдепартамент США оголосив про скликання позапланової зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ.

Зустріч відбудеться 14 листопада у Вашингтоні, учасники розглянуть "наступні кроки спільної кампанії" задля забезпечення остаточного знищення терористичного угруповання "Ісламська держава".

"Коаліція з протистояння ІДІЛ залишається життєво важливою у спільних зусиллях, і наша прихильність цим зусиллям у межах коаліції непохитна", - підкреслили в Держдепі.

Олександр Волинський, Київ