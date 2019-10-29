У парламенті Канади протестували кліматичні активісти

Майже три десятки активістів організували сидячий протест у будівлі парламенту Канади, вимагаючи посилення боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Учасники протесту потрапили до парламенту у складі екскурсійної групи. Коли їх завели до сесійної зали, демонстранти дістали транспаранти, роздруковані на жовтій тканині, сіли на підлогу та відмовилися залишати приміщення.

Протягом 15 хвилин служба охорони силоміць вивела всіх 27 мітингувальників із зали, виписала їм штраф та заборонила кожному заходити до будівлі парламенту протягом місяця.

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За словами демонстрантів, вони є членами групи “Наш час”, яка прагне передати всім 338 новообраним депутатам листи з вимогою зробити своїм пріоритетом розробку нової кліматичної політики.

Слід зазначити, що до початку нової сесії парламенту залишається ще місяць, тож депутатів у залі під час протесту не було.

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Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів, що відбулися у Канаді 21 жовтня, більшість мандатів здобула партія чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Протягом виборчої кампанії всі основні кандидати приділяли велику увагу кліматичним питанням.