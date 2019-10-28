Британський суд залишив під арештом водія вантажівки з 39 трупами

Група польських слідчих з понеділка знову досліджує уламки президентського Ту-154М у Смоленську.

Про це повідомляє Sky News у Twitter.

«25-річний водій вантажівки Моріс Робінсон виступив у суді за допомогою відеозв'язку, він звинувачується у загибелі 39 людей, йому було пред`явлено звинувачення у зв`язку зі смертю 39 людей, знайдених у трейлері в Ессексі, він перебуватиме під вартою до 25 листопада», - йдеться у повідомленні.

Раніше Моррісону були висунуті звинувачення у 39 епізодах ненавмисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприянні незаконній імміграції та відмиванні грошей.

Як повідомлялося, минулого тижня поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі були заарештовані три людини: 38-річні чоловік та жінка з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річний чоловік з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються у незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Слідство у справі триває.