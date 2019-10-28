Російський літак порушив повітряний кордон Естонії
Про це повідомляється на сайті Сил оборони ЕР.
«Вранці 25 жовтня Ту-154 Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації увійшов у повітряний простір Естонії без дозволу», - йдеться в повідомленні.
У повітряного судна було вимкнено транспондер, польотний план представлений не був. Літак не вступав у радіоконтакт із диспетчерськими службами Естонії.
У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали російського посла, якому було вручено відповідну ноту.
Уточнюється, що інцидент стався в районі острова Вайндлоо.
Це було вже третє порушення повітряного кордону Естонії літаком Російської Федерації цього року.
Як повідомлялося, 23 вересня російський Су-34 порушив повітряний простір Естонії. 18 травня ще один російський військовий літак - Ту-154 також без дозволу ввійшов у повітряний простір країни.
Фото: m.delfi.ee