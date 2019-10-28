Російський літак порушив повітряний кордон Естонії

Вранці 25 жовтня літак Ту-154 Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації без дозволу ввійшов у повітряний простір Естонії.

Про це повідомляється на сайті Сил оборони ЕР.

«Вранці 25 жовтня Ту-154 Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації увійшов у повітряний простір Естонії без дозволу», - йдеться в повідомленні.

У повітряного судна було вимкнено транспондер, польотний план представлений не був. Літак не вступав у радіоконтакт із диспетчерськими службами Естонії.

У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали російського посла, якому було вручено відповідну ноту.

Уточнюється, що інцидент стався в районі острова Вайндлоо.

Це було вже третє порушення повітряного кордону Естонії літаком Російської Федерації цього року.

Як повідомлялося, 23 вересня російський Су-34 порушив повітряний простір Естонії. 18 травня ще один російський військовий літак - Ту-154 також без дозволу ввійшов у повітряний простір країни.

Фото: m.delfi.ee