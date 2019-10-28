ЄС готовий відкласти Brexit на три місяці — The Guardian

Країни-члени Європейського Союзу готові відтермінувати вихід Великої Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на попередній драфт європейського документа.

“ЄС готується до відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року з опцією дозволити Великій Британії вийти (з блоку — ред.) раніше, якщо буде ратифікована угода ”, - йдеться у повідомленні.

Так, Британія зможе залишити ЄС раніше 31 січня, у перший день нового місяця, якщо угода про Brexit буде ратифікована у Палаті громад.

Раніше посли 27 країн-членів Європейського Союзу прийняли рішення щодо принципу відтермінування виходу Британії з блоку, не домовившись про його період.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив про готовність дати депутатам більше часу для обговорення угоди щодо Brexit за умови, якщо вони погодяться на позачергові вибори 12 грудня.

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Президент Європейської Ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відтермінування Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів істотно відрізнятимуться, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни Євросоюзу не знайдуть спільного рішення, Велика Британія буде зобов'язана залишити його без будь-якої угоди вже 31 жовтня.