В Аргентині обрали нового президента

У президентських перегонах в Аргентині переміг кандидат від опозиції лівоцентрист Альберто Фернандес.

Про це повідомляє ВВС.

«Лівоцентристського кандидата від опозиції Альберто Фернандеса було обрано президентом Аргентини», - йдеться в повідомленні.

Фернандес отримав понад 45% голосів, необхідних для перемоги, випередивши чинного президента, консерватора Маурісіо Макрі.

Макрі визнав поразку у неділю ввечері. Вітаючи свого політичного конкурента, він сказав, що запросив Фернандеса у президентський палац у понеділок, щоб обговорити упорядкований перехід влади. У свою чергу Фернандес заявив, що співпрацюватиме з президентом, який залишає цю посаду, «усіма можливими способами».

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Новообраний президент вступить на посаду 10 грудня.

Президентські вибори в Аргентині були проведені на фоні економічної кризи, в результаті якої третина населення країни опинилася у злиднях.

Фото: bloomberg.com