В Аргентині обрали нового президента
Про це повідомляє ВВС.
«Лівоцентристського кандидата від опозиції Альберто Фернандеса було обрано президентом Аргентини», - йдеться в повідомленні.
Фернандес отримав понад 45% голосів, необхідних для перемоги, випередивши чинного президента, консерватора Маурісіо Макрі.
Макрі визнав поразку у неділю ввечері. Вітаючи свого політичного конкурента, він сказав, що запросив Фернандеса у президентський палац у понеділок, щоб обговорити упорядкований перехід влади. У свою чергу Фернандес заявив, що співпрацюватиме з президентом, який залишає цю посаду, «усіма можливими способами».
Новообраний президент вступить на посаду 10 грудня.
Президентські вибори в Аргентині були проведені на фоні економічної кризи, в результаті якої третина населення країни опинилася у злиднях.
Фото: bloomberg.com