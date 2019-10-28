У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу, шестеро загиблих

У центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.

Про це оголосили у Повітряних силах Колумбії, повідомляє Xinhua.

“Повітряні сили Колумбії глибоко сумують через утрату шести членів екіпажу гелікоптеру 0006”, - заявили представники військового відомства.

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати погана погода. Вертоліт зник ще у п'ятницю, але тільки зараз рятувальники змогли виявити місце падіння та підтвердити кількість загиблих.

Президент Колумбії Іван Дюке, який неодноразово використовував вертоліт, висловив співчуття родинам загиблих.

“Катастрофа дуже вразила мене особисто, оскільки з цими людьми я працював протягом останніх 14 місяців”, - сказав Дюке.

Фото: aviacol.net