У Барселоні відбулася хода за єдність з Іспанією

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони, щоб узяти участь у ході за єдність Каталонії та Іспанії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"Близько 80 000 людей, за даними поліції, вийшли на вулиці цієї неділі, влаштувавши ходу уздовж набережної Gracia, щоб висловитися за єдність Іспанії та проти незалежності регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "конституційну" ходу організувала громадська організація Societat Civil Catalana, що виступає проти відокремлення Каталонії від Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, масові протести у Каталонії розпочалися після того, як верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів на 9-13 років ув'язнення. Їх обвинуватили в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Після цього протестувальники оголосили про блокаду летовища El Prat у головному місті регіону - Барселоні. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Читайте також: Протестувальники у Каталонії блокували дороги та залізницю

У суботу, 26 жовтня, унаслідок сутичок радикально налаштованих протестувальників із правоохоронцями у Барселоні було госпіталізовано щонайменше шестеро осіб.

Фото: twitter.com/DaniPintoB