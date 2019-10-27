Німецькі політики розкритикували Мааса за позицію щодо створення зони безпеки у Сирії

Члени німецького уряду та парламенту піддали критиці міністра закордонних справ Гайко Мааса за слова щодо ініціативи міністра оборони ФРН Анегрет Крамп-Карренбауер про створення зони безпеки на півночі Сирії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Туреччина здійснює вторгнення в Сирію з порушенням міжнародного права, і міністр закордонних справ Німеччини їде до Туреччини, щоб дозволити собі твердження, що зона міжнародної безпеки за мандатом ООН замість турецької окупації не є доброю ідеєю», - заявив речник з зовнішньополітичних питань фракції консерваторів Норберт Реттген у Twitter.

Міністри від ХДС - освіти Аня Карлічек і економіки Петер Альтмаєр - також не погодилися з колегою. «Насправді кожному політику десятиліттями було зрозуміло, що політики не критикують опозиційних політиків чи власний уряд з-за кордону», - написав Альтмаєр у Twitter.

Керівник опозиційної Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер прокоментував так: «Гайко Маас використовує поїздку до Туреччини, щоб витягнути суперечку щодо Сирії всередині правлячої коаліції на світову арену».

Речниця з питань оборони від ВДП Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила: «Зовнішня та оборонно-політична поведінка федерального уряду стає все більш згубною… Міністр закордонних справ не знаходить нічого кращого як дискредитувати власну колегу та разом із турецьким міністром закордонних справ відкинути, посміхаючись, порушення Туреччиною порушення міжнародного права».

Раніше під час короткого візиту до Анкари міністр закордонних справ Гайко Маас (член Соціал-демократичної партії, молодшого партнера в коаліції) таким чином фактично відхилив пропозицію Анегрет Крамп-Карренбауер (ХДС) щодо зони безпеки, охарактеризувавши її як «нереалістичну» та таку, яка «не є офіційною позицією уряду», а його турецький колега Мевлют Чавушоглу з ним із радістю погодився.

«Ми бачимо, що Німеччина спочатку повинна розібратися зі своєю внутрішньою політикою. Я не втручаюся в справи Німеччини», - сказав турецький дипломат. І додав, що ця зона безпеки була запропонована вісім років тому президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і відхилена Бараком Обамою та Ангелою Меркель через те, що не було повітряного прикриття.

«Зараз у нас є угоди з ЄС та Росією. Це буде регіон для мігрантів, біженців та внутрішньо переміщених осіб, які повертаються на добровільних засадах», - заявив Чавушоглу.