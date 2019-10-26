Селфі з президентом і присяга новобранців: Австрія відзначає національне свято

По всій території Австрії у суботу, 26 жовтня, проходять урочисті заходи з нагоди Національного свята – День прийняття австрійським парламентом Федерального конституційного закону про постійний нейтралітет у 1955 році.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Головні урочистості проходять в столиці Відні на площі Гельденплатц біля імператорського комплексу Хофбург. Вже традиційно вони розпочалися з покладання керівництвом держави вінків до Меморіалу загиблих жертв опору та загиблих у двох світових війнах. У церемонії брали участь федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен, члени Ради міністрів на чолі з федеральною канцлеркою Брігітте Бірляйн, президент Національної ради Фольфганг Соботка.

Далі військово-політичне керівництво Австрії виступило з промовами з нагоди свята. Це відбулося на тлі урочистого приведення до присяги на Хельденплатц понад 1000 новобранців австрійської армії.

Традиційно на центральній площі та її околицях організовано виставки військової техніки, обладнання та спорядження австрійської федеральної армії. Усі охочі можуть сфотографуватися на тлі техніки та оглянути спорядження та зброю, а також отримати відповіді від армійських фахівців. У цьому році військова виставка значно менша за масштабами, наприклад, без участі вертольотів та танків, що обумовлено складним фінансовим становищем армії, керівництво якої закликає політиків збільшити витрати на оборону.

Австрія відзначає День прийняття закону про постійний нейтралітет / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Поруч з цим, також традиційно, в рамках відзначення Національного свята свої двері відкрили офіційні державні установи – Федеральна канцелярія, Національна рада, міністерства і відомства. Поспілкуватися та зробити селфі з президентом, канцлером чи кимось з міністрів може кожен бажаючий, щоправда перешкодою можуть стати довжелезні черги, які вишукувалися до дверей установ ще їх офіційного відкриття.

Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет був прийнятий австрійським парламентом 26 жовтня 1955 року з метою затвердити незалежність і забезпечити недоторканність території країни. Законом визначається, що Республіка Австрія зберігатиме і захищатиме свій нейтралітет за допомогою всіх наявних у неї засобів, ніколи в майбутньому не вступить ні в які військові союзи і не допустить створення на своїй території військових баз іноземних держав.

Читайте також: У Відні презентували книгу австрійського історика про Львів

Оголошення нейтралітету стало можливим після виведення військ країн – переможниць у Другій світовій війні з австрійської території в 1955 році. Як відомо, СРСР, США, Велика Британія та Франція створили в липні 1945 року на території Австрії 4 окупаційні зони (окремо на зони був розділений Відень) і керували ними 10 років поспіль.

Національним святом день прийняття закону про постійний нейтралітет був оголошений у 1965 році, з того часу він став вихідним днем.