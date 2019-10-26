Від Помпео вимагають розслідувати застосування Туреччиною фосфорних бомб у Сирії - ЗМІ

Американські сенатори вимагають від Держсекретаря США Майкла Помпео розслідувати роль Туреччини у застосуванні в Сирії боєприпасів з білим фосфором проти мирних жителів.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на джерела.

«Чотири сенатори США вимагають від Держсекретаря Майка Помпео розслідування повідомлень про те, що підтримувані Туреччиною сили використовували боєприпаси з білим фосфором під час наступу Туреччини на північний схід Сирії», - йдеться у повідомленні.

Сенатори-демократи Кріс Ван Холлен, Патрік Ліхі, Річард Блюментал, а також республіканка Марша Блекберн направили держсекретарю листа з вимогою надати відповідь на їх запит до 1 листопада.

Сенатори хочуть з'ясувати, як боєприпаси з білим фосфором могли потрапити до турецьких військових, чи було їхнє застосування порушенням міжнародного права, і якщо так, то як на це реагуватиме Вашингтон. Також сенатори вимагають дізнатися, чи приймали збройні сили Туреччини (і які саме підрозділи) рішення про застосування білого фосфору самостійно, чи діяли за вказівкою влади країни.

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Як зазначає видання, використання білого фосфору у військових цілях не заборонено, однак його використання як вибухових снарядів у районах проживання мирних жителів заборонено міжнародним правом.

Боєприпаси з білим фосфором використовуються західними військовими, в основному, для створення димових завіс, що маскують рух і розташування сил, але вони також можуть використовуватися як вибухові снаряди. Коли оболонка вибухає, хімічна речовина всередині створює густу білу хмару. Плоть людини, що потрапила в цю хмару, згорає до кісток.