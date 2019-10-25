В Афганістані щонайменше 27 цивільних загинули унаслідок нападу талібів

В Афганістані щонайменше 27 цивільних загинули унаслідок нападу талібів

Укрінформ
У двох провінціях Афганістану щонайменше 27 цивільних загинули унаслідок нападу талібів.

Про це інформує Prensa Latina.

"Щонайменше 25 цивільних загинули у п'ятницю під час нападу групи талібів на військовослужбовців афганської служби безпеки", - повідомив губернатор афганського району Ешкаміш провінції Тахар Абдул Каюм Кані.

Після нападу афганська армія повідомила, що взяла під контроль Тахар.

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Як зазначається, тим часом таліби заявили про здійснений ними ще один напад смертника на військовий конвой у східному афганському регіоні Джалалабад, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей, у тому числі двоє цивільних.

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