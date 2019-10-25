В Афганістані щонайменше 27 цивільних загинули унаслідок нападу талібів

У двох провінціях Афганістану щонайменше 27 цивільних загинули унаслідок нападу талібів.

Про це інформує Prensa Latina .

"Щонайменше 25 цивільних загинули у п'ятницю під час нападу групи талібів на військовослужбовців афганської служби безпеки", - повідомив губернатор афганського району Ешкаміш провінції Тахар Абдул Каюм Кані.

Після нападу афганська армія повідомила, що взяла під контроль Тахар.

Як зазначається, тим часом таліби заявили про здійснений ними ще один напад смертника на військовий конвой у східному афганському регіоні Джалалабад, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей, у тому числі двоє цивільних.