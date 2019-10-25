Експрезиденту Киргизстану продовжили арешт

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву продовжили арешт на два місяці, до 26 грудня.

Про це повідомляє DW.

"Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв залишиться під арештом до 26 грудня. Таке рішення прийняв суд Першотравневого району Бішкека у п'ятницю, 25 жовтня", - повідомили адвокати Атамбаєва.

Зазначається, що запобіжний захід продовжено на час проведення судового розгляду. Клопотання сторони захисту Атамбаєва щодо зміни запобіжного заходу відхилено. Наступне засідання суду призначено на 15 листопада.

Атамбаєва підозрюють у кількох тяжких злочинах, в тому числі організації масових заворушень та замаху на вбивство під час заворушень 7-8 серпня. Йому були висунені звинувачення у корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека та постачанні вугілля на столичну теплоцентраль.

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Атамбаєв також підозрюється у незаконному збагаченні та легалізації злочинних коштів та корупції при видачі ліцензій у гірничодобувній галузі. Як повідомлялося, колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва помістили до СІЗО до 26 жовтня. Він відмовився підписати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу та привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила у його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень та незаконного збагачення.