У Туреччині перекинувся автобус із військовими, 26 поранених

На сході Туреччини, на автошляху Ван - Ерджіш сталася ДТП за участю автобуса, що перевозив військовослужбовців ЗС Туреччини. 26 людей поранені, двоє в тяжкому стані.

Про це повідомляє Turk Time.

"Броньований мінібус, який перевозив наших солдатів, на 30 км шляху з Еджішана до Вана, перевернувся внаслідок розриву шини. 26 осіб поранені, усі вони доправлені до лікарень, де їм надається необхідне лікування", - зазначили представники місцевої влади.

Із 26 осіб, що отримали поранення внаслідок ДТП, двоє перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, після розриву шини, водій втратив керування транспортним засобом, який з’їхав з дороги та перевернувся на обочині.

Як повідомлялося, на сході Туреччині нині зосереджені значні угруповання військовослужбовців, озброєння та техніки, зокрема ті, що готувалися чи брали участь у операції "Джерело миру", розпочатій Туреччиною 9 жовтня. 17 жовтня Туреччина і США домовилися про призупинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася зупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче створити так звану зону безпеки.

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Про врегулювання ситуації на північному сході Сирії 22 жовтня також домовлялися президенти Росії і Туреччини. Відповідно до узгодженого плану, курдським формуванням надано 150 годин на те, щоб залишити 30-кілометрову прикордонну зону. Після цього військові двох країн розпочнуть спільне патрулювання.