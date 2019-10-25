У США звільнили російську шпигунку Бутіну — CNN

Громадянка Росії Марія Бутіна, діяльність якої пов'язують з інтересами російської розвідки в Національній стрілецькій асоціації США, звільнена з федеральної в'язниці та буде депортована в Росію.

Про це повідомив у п'ятницю центральний американський телеканал CNN із посиланням на Федеральне бюро в'язниць Сполучених Штатів.

"Марія Бутіна звільнена з Федеральної виправної установи Таллахассі в п'ятницю після того, як провела понад 15 місяців за гратами", - зазначається в повідомленні.

Очікується, що вона буде негайно депортована до Москви.

Марія Бутіна, яка прибула до США за студентською візою, стала першою громадянкою Росії, засудженою у справі втручання в американські вибори. Вона позиціонувала себе як активістка за права володіння зброєю та встановила знайомства в керівних колах Національної стрілецької організації, близької до Республіканської партії. Бутіну підозрювали у шпигунстві на користь Росії, а також у спробах втрутитися в виборчу кампанію в США.

Американське слідство встановило прямий зв'язок Марії Бутіної із заступником глави Центробанку Росії Олександром Торшиним, який в матеріалах розслідування називався її куратором. У Вашингтоні вважали, що російська сторона намагалася таким чином встановити канал комунікацій у передвиборчий період зі штабом кандидата в президенти Дональда Трампа.