Домовленості Путіна з Ердоганом не ведуть до миру в Сирії - бундесвер

Домовленості, досягнуті цього тижня президентами Туреччини та Росії не ведуть до вирішення конфлікту в довгостроковій перспективі, цим мають опікуватися не виключно ці дві країни.

Про це сказав у п’ятницю на брифінгу в Берліні представник бундесверу Тільман фон Плюсков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досягнуті в Сочі домовленості, звісно, не надають довгострокового політичного рішення… Рішення має буде міжнародним", - повторив представник міністерства оборони ФРН позиції його керівниці, Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Міністр продовжує в п’ятницю консультації з колегами по НАТО в Брюселі стосовно своєї ініціативи створити зону безпеки на півночі Сирії. "Це буде складна дорога, але перші кроки сьогодні були дуже обнадійливими. Моя думка полягає в тому, щоби ми знайшли спільне рішення, таке, яке об'єднує НАТО", - заявила Крамп-Карренбауер після перших переговорів у четвер.

Тим часом у суботу міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас здійснить візит до Анкари, де проведе політичні переговори з турецьким візаві Мевлютом Чавушоглу.

Як повідомив представник МЗС ФРН Крістоф Бургер, "метою поїздки є, насамперед, обговорення нового розвитку подій на півночі Сирії, включно питання міжнародних зобов’язань", - сказав Бургер.

Маас, за його словами, хоче почути від турецької сторони про її цілі стосовно подальшого політичного процесу в Сирії. Зараз, на думку глави німецького МЗС, потрібно негайно обговорити 3 елементи: щоби режим припинення вогню перетворився на стале перемир’я, щоби знову почалося постачання гуманітарної допомоги за стандартами ООН, був запущений політичний процес за участі конституційного комітету.

Напередодні Маас провів телефонну розмову з російським колегою Сергієм Лавровим, основою темою якої була також ситуація на півночі Сирії.

Фото: АА