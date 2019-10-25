Іспанія розслідує купівлю близьким до Кремля олігархом мережі Dia

У Іспанії відкрили розлідування того, як російський олігарх Михайло Фрідман, близький до Кремля, штучно зменшив ціну акцій мережі супермаркетів Dia перед її купівлею.

Про це повідомляє The Local.

«Головний кримінальний суд Іспанії почав розслідування того, як російський олігарх Михаїл Фрідман штучно знизив ціну акцій мережі супермаркетів Dia перед її купівлею», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчий суддя при Національному суді Іспанії почав розслідування скарги проти Фрідмана і його Люксембурзької інвестиційної компанії LetterOne у зв'язку з придбанням Dia. Суддя розслідує твердження, зроблені в анонімній скарзі, що LetterOne «підтримувала підвищену фінансову напруженість, щоб знизити ціну акцій, поки їй не вдалося купити компанію». Верховний суд Іспанії у вересні дав Національному суду мандат на розслідування цієї справи, яка може мати серйозні наслідки для економіки Іспанії з урахуванням розміру мережі супермаркетів.

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Як відомо, у травні 2019 року LetterOne придбала контрольний пакет акцій цієї мережі супермаркетів після запеклої суперечки з її попереднім керівництвом, оскільки ціна акцій фірми впала.

Варто зауважити, що цей тісно пов’язаний із Кремлем російський олігарх з'явився у суді в Мадриді у понеділок в рамках ще одної аналогічної справи щодо заниження вартості і поглинання іншої іспанської фірми Zed Worldwide. Але Фрідман заперечує всі звинувачення.