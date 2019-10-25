Секретна служба США допитала репера Eminem за пісню з погрозами Трампу

Секретна служба США допитала реп-виконавця Eminem (справжнє ім’я Маршалл Брюс Метерс III) через текст його пісні з погрозами на адресу президента США Дональда Трампа і його дочки Іванки.

Про це йдеться у документах, які Секретна служба США надала за запитом BuzzFeed.

«Цього тижня служба передала 40-сторінковий документ, який підтверджує, що вони насправді допитували репера», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, реп-виконавець потрапив у поле зору служби після того, як відомство отримало лист від співробітника видання TMZ. Він запитував, чи ведеться розслідування проти репера через його пісню Framed з альбому Revival, у якій, на думку відправника, містяться «недоречні коментарі» про Трампа і погрози на адресу його доньки Іванки.

Секретна служба охарактеризувала репера як такого, що "виявляв неприйнятну поведінку" і "погрожував особам, які перебувають під захистом (служби– ред.)".

Buzzfeed News передбачає, що журналіст TMZ звернувся в Секретну службу за коментарем для статті.

Видання пише, що лист відправили 15 грудня 2017 року - в день релізу альбому Revival. Допит Eminem пройшов за місяць - 16 січня 2018 року.

Репера допитували не лише про трек Framed, а й про фрістайл, який він зачитав у жовтні 2017 року на врученні премії BET Awards і який містив критику на адресу Трампа. Після допиту Eminem Секретна служба не стала направляти справу в прокуратуру для подальшого розслідування.

Крім того, репер написав про допит у Секретній службі у тексті треку The ringe» з останнього альбому Kamikaze, який вийшов у серпні 2018 року.

Як відомо, 47-річний репер Eminem вважається одним з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців не тільки у США, але й у світі. Журнал Rolling Stone та інші видання неодноразово називали його одним із найбільших музикантів усіх часів.