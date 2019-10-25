Вантажівка з 39 трупами: поліція встановила власника

Трейлер, в якому були знайдені тіла 39 громадян Китаю, 15 жовтня був орендований в офісі компанії Global Trailer Rentals, розташованої в Північній Ірландії.

Про це повідомляє ірландський телеканал RTE.

«Речник Global Trailer Rentals Ltd (GTR) підтвердив, що компанії належить рефрижераторний трейлер, в якому були знайдені 39 тіл в Ессексі», - йдеться у повідомленні.

GTR базується в Дубліні, але також має офіси у графствах Лаут та Монахан.

За словами речника компанії, вантажівку орендували 15 жовтня у графстві Монахан за 275 євро на тиждень до повернення орендодавцю.

Автомобілі Global Trailer Rentals оснащені GPS-трекерами.

Зазначається, що представники компанії вже вийшли на зв'язок зі слідством і планують надати їм усю необхідну інформацію. Зокрема поліція Ессекса вже отримала від GTR всю інформацію про людину і компанію, які орендували трейлер.

Як повідомлялося, британські поліцейські на території індустрійного парку в Ессексі, що на південному-заході Англії, знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 тіл, зокрема підлітка. Всі вони були громадянами Китаю. Правоохоронці затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві. Він перебуває під вартою. Ще троє підозрюваних осіб розшукує поліція.

Фото: bbc.com