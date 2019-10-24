Чим закінчилася війна в Сирії, і чи закінчилася?

Угода між Росією та Туреччиною ставить нові запитання про те, що буде далі

Коли два тижні тому президент США Дональд Трамп вирішив вивести американські війська з північного сходу Сирії, він тим самим дозволив Туреччині почати наступ проти сирійських курдів. Власне, і президент Ердоган не приховував, що операція під назвою «Джерело миру» мала початися навіть раніше – просто американці забиралися повільно.

У курдів не залишилося іншого вибору, як звернутися по допомогу до Башара Асада та Росії, пише в своїй редакційній статті Times: «У виниклий вакуум зайшов Володимир Путін із своєю військовою силою і ідеологією». Зустріч президентів Росії Володимиром Путіним та Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Сочі, лише підтвердила перетворення Росії на основну силу в Сирії, констатує оглядач Times.

«Основну», зауважимо, в точному сенсі – і не тільки тому, що вихід американських військ залишив без захисту курдські регіони, а тому, що питання про кордон і ситуацію в чужій країні вирішували Путін з Ердоганом… без самих сирійців.

Про що домовились у Сочі…

Переговори в Сочі тривали близько шести годин. Сторони узгодили меморандум, який передбачає спільне російсько-турецьке патрулювання на кордоні Сирії та Туреччини.

"Пан Ердоган дав докладні роз'яснення, що стосуються цілей і завдань турецької військової операції уздовж кордону з Сирією. Ми вже не раз відзначали, що з розумінням ставимося до прагнення Туреччини вжити заходів, щоб надійно гарантувати свою національну безпеку",- заявив Путін за підсумками зустрічі.

Вони з Ердоганом підписали спільний меморандум. Згідно з домовленістю, текст якої зачитав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яку встигли захопити за два тижні. А в інші її частини буде введена російська військова поліція. Курдські збройні формування впродовж 150 годин повинні залишити цю територію, також курдські сили і їх озброєння будуть виведені з міст Манбідж і Таль Рифат. Після цього почнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону «для запобігання проникнення потенційних терористів… і безпечного повернення в Сирію біженців».

«По суті, Штати за бортом. Курдів схилять до повної інтеграції з Дамаском. Сирійці не образять і віддадуть північно-східну Сирію, а прикордонна зона буде контролюватися Росією і Туреччиною», - підсумував український політичний оглядач Ілія Куса.

У кого що болить, той про те і говорить

Питання про час подальшого перебування турецьких військ у Сирії не обговорювалося, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, Путін і Ердоган обговорили введення на ці території сирійських урядових військ, але зійшлися на тому, що російській військовій поліції для контролю «зони безпеки» буде достатньо супроводу сирійських прикордонників. Втім, додав міністр, з огляду на довжину сирійсько-турецького кордону Росії тепер треба везти в Сирію «додаткове обладнання».

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що домовленості, які досягли Путін і Ердоган, фактично забезпечують припинення операції Туреччини в Сирії. Заява показова тим, що сама Туреччина оголосила про зупинку бойових дій тільки наступного дня.

Тим часом головні «винуватці свята» зосередилися не на курдах, не на кордоні, навіть не на ІДІЛ. Схоже, впродовж шестигодинної розмови власне про Сирію домовилися більш-менш швидко, а решту часу забрало «цивілізаційне зближення» проти США.

Президент Туреччини заговорив про закупівлю у Росії протиракетних комплексів.

«За С-400 триває робота, поставки йдуть, в справжній період двостороннє співробітництво на благо двох країн будуть рішуче тривати. У галузі оборонної промисловості ми робимо серйозні кроки, будемо продовжувати їх здійснювати», - заявив Ердоган на прес-конференції з російським президентом. Поставки почалися влітку, в середині вересня було завершено другий етап поставки, і за словами Ердогана, ЗРК будуть повністю введені в дію в квітні 2020 року.

Нагадаємо: США активно виступали проти цієї угоди Анкари та Москви, яку було укладено після того, як Вашингтон - ще за президента Обами з посиланням на переслідування політичних противників Ердогана - відмовився продати Туреччині системи протиповітряної оборони Patriot. І пішло крок за кроком – Туреччина закупила російську систему ППО, Пентагон через це зупинив продаж американських літаків F-35 та підготовку до них турецьких пілотів, натомість Ердоган заявив, що замість американських літаків можна купити російські Су-35 і Су-57 – тож нині йдеться не тільки про великий і дорогий військовий проект, а про військову співпрацю Туреччини та США (отже і НАТО) в цілому.

Зі свого боку Путін прочинив «закулісу» щодо спільного економічного майбутнього: обговорено підключення турецьких банків до системи передачі даних про транзакції Центробанку РФ. "Говорили про документ, що передбачає не тільки більш активне використання рубля і ліри у взаємній торгівлі, а й розширення прийому російських карт «Мир»на території Туреччини, і підключення турецьких банків і компаній до системи передачі фінансових повідомлень Банку Росії", - цитує ТАСС.

Система передачі фінансових повідомлень (рос. СПФС) – локальний аналог міжнародної системи SWIFT, створений на хвилі антисанкційного заміщення в РФ усього на російське: сиру, ліків, інтернету. З погляду росіян приєднання Туреччини дасть їй можливість ігнорувати погрози Трампа щодо «економічного знищення».

… і як зреагував «третій зайвий»

Президент США Дональд Трамп – молодець, він вміє про складні речі сказати коротко: "Великий успіх на кордоні Туреччини та Сирії. Безпечна зона створена! Припинення вогню відбулося і бойові дії завершено. Курди в безпеці і дуже гарно попрацювали з нами. Захоплені бойовики ІДІЛ перебувають під охороною", - написав глава Білого дому на своїй Twitter-сторінці.

За кілька годин, виступаючи у Білому домі, він висловився ще точніше - це стало результатом, якого досягли США, й "жодна інша країна". Як казали в дитинстві: «Нахабство – друге щастя».

"Впродовж останніх п’яти днів ми побачили, що режим припинення вогню, оголошений вздовж сирійського кордону, зберігається дуже добре", - заявив Трамп (Після наступу Туреччини на півночі Сирії, Анкару відвідала американська делегація на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом для того, аби переконати турецьку сторону припинити бойові дії. – Ред.).

Трамп також оголосив, що зранку середи уряд Туреччини повідомив Вашингтон, "що вони зупинять бойові дії та свій наступ у Сирії і забезпечать постійне припинення вогню".

Відтак президент США заявив, що "доручив міністру фінансів скасувати всі санкції, запроваджені 14 жовтня у відповідь на наступ Туреччини проти курдів", водночас підкресливши, що Сполучені Штати залишають за собою право відновити обмеження проти Туреччини у разі, якщо не будуть задоволені діями Анкари.

Ну, про те, що статусу супер-держави і пов’язаних з цим преференцій «центру світу» - багатства і притоку рук та мізків - США якраз і досягли за рахунок активної і вирішальної позиції на міжнародній арені, передусім, у «гарячих регіонах»… Що буде тепер, уявити собі не важко… Звісно, США одразу не перетворяться на «найбільшу країну Північної Америки», але за президентства Дональда Трампа все до того йде.

Чи закінчилась у Сирії війна?

Президенти Росії і Туреччини за останні десятиліття – обидва при владі вже довго – вже неодноразово ставали то союзниками, то ворогами. Тому і нинішня угода може виявитися нетривалою. Хто виявиться бенефіціаром, а хто використаним – стане ясно тільки з часом. Нині здається, що це Путін, але щось же собі думає і Ердоган.

Водночас на сьогодні немає сторони, яка б була виразно невдоволена поточним станом справ.

Російська військова поліція вже почала патрулювання на північний схід від міста Манбідж. "Інтерфакс" передає: "Маршрут патрулювання пройшов уздовж… річки Саджур, неподалік від її впадіння в Євфрат". Ще 10 днів тому цей район патрулювали американці, пояснив журналістам не названий російський офіцер. Поблизу міст через Євфрат на стратегічній трасі, яка проходить через три провінції на півночі Сирії і далі веде в Ірак, уточнює newsru.co.il.

Міністр оборони США Марк Еспер виключив можливість військового конфлікту між США і Туреччиною через сирійських курдів. «Ми не збираємося воювати з союзником по НАТО», - сказав він в інтерв'ю каналу CNN під час візиту до Іраку. Президента США, який оголосив все, що сталося, своєю перемогою, закиди про зраджених курдів і втрату позицій на Близькому сході не хвилюють. Внутрішні питання у Сполучених Штатах завжди важливіші для переобрання чинного президента. Та й на тлі конфлікту з Іраном Трампу відносини з Туреччиною важливіші за курдів.

З Німеччини спробували натякнути, що було б добре патрулювати турецько-сирійський кордон міжнародними силами. Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що " Важливо, щоб міжнародне співробітництво щодо вирішення цієї кризи не було обмежено лише Туреччиною та Росією… Німеччина та Європа мають бути активно задіяні у вирішенні цього конфлікту", - заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт. Але російський МЗС одразу відповів, що в цьому жодної потреби немає.

Сирійську опозицію, яка за роки війни з правлячим режимом так і не стала хоч більш-менш об’єднаною і не висунула відомих у світі лідерів, взагалі ніхто не питає – як втім, і офіційний уряд Асада. Курди нині під контролем росіян, тож власні вимоги на певний час стримають.

Війна не скінчилась, а завмерла, повернувшись у той час, звідки почалася - з невирішеною проблемою диктаторського режиму при владі, етнічною і релігійною ворожнечею, проблемою курдів – найбільшої у світі бездержавної нації.

Олександр Волинський, Київ