У Євросоюзі не домовилися щодо бюджету-2020, шукатимуть компроміс

Європейська рада офіційно поінформувала Європарламент, що не може прийняти пропозиції депутатів до проєкту бюджету 2020 року, оскільки вони перевищують показники Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Європейська рада поінформувала Європейський парламент, що вона не може прийняти всі поправки до бюджету ЄС на 2020 рік, які були ухвалені під час пленарного засідання ЄП (23 жовтня). Це започатковує тритижневий процес консультацій, який розпочнеться 29 жовтня. Європейська рада та парламент мають до 18 листопада знайти компроміс між відмінностями у власних позиціях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Європейська рада, у проєкті бюджету-2020 Єврокомісія запропонувала загальний рівень фінансових зобов’язань на рівні 168,3 мільярда євро та загальний рівень витрат на рівні у 153,6 мільярда євро. Позиція Європейської ради, яку було ухвалено 3 вересня, визначає загальні фінансові зобов’язання в обсязі 166,8 мільярда євро та загальну витратну частину у 153,1 мільярда євро, що, відповідно, на 1,5 мільярда та 0,5 мільярда євро менше за пропозицію Єврокомісії.

При цьому відзначається. що позиція Європейської ради представляє збільшення фінансових зобов’язань на 0,6 відсотка та зростання обсягу витратної частини на 3,3 відсотка у порівнянні з бюджетом 2019 року.

"Парламент просить збільшити загальні зобов’язання до 171,0 мільярда євро та загальні витрати до 159,1 мільярда. Ця позиція виходить за максимальні показники, встановлені в Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Європейська рада, якщо компроміс з Європейським парламентом не буде знайдено до дати завершення консультацій 18 листопада, Єврокомісія буде зобов'язана представити новий проєкт бюджету на 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, під час виступу у Європарламенті 22 жовтня чинний президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав "неприйнятною" пропозицію Європейської ради та Фінського головування ЄС, яка передбачає зменшення бюджету ЄС до 1 відсотка від загальноєвропейського ВНП. На думку Юнкера, такі обмеження не дозволять Євросоюзу дотримуватися зобов’язань перед власними громадянами, зокрема, у сферах освіти, науки, досліджень, охорони довкілля, охорони здоров'я, безпеки та інших, а також виконувати власні міжнародні зобов’язання.

Фото: EPA\UPG