Макрон запропонував нового кандидата на пост єврокомісара

Французький президент Еммануель Макрон запропонував кандидатуру Тьєррі Бретона на посаду єврокомісара в новому складі Європейської комісії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на Єлисейський палац.

«Еммануель Макрон висунув Тьєррі Бретона як кандидата на крісло європейського комісара в новому складі Єврокомісії. Французький президент висунув цю кандидатуру в повній згоді з обраним президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новому французькому кандидату буде призначено такий самий портфель, як і в попереднього кандидата Сільві Гулар, яку на початку жовтня відхилив Європарламент.

Згідно з повідомленням, Макрон був категоричним у збереженні “великого і впливового портфеля” для французького кандидата, який включає питання внутрішнього ринку ЄС, оборони та цифрових технологій.

Новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн мав почати роботу з 1 листопада, але через відхилення трьох кандидатів у єврокомісари термін перенесли на 1 грудня.

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Як повідомлялося, Тьєррі Бретон обіймав посаду міністра економіки, фінансів і промисловості Франції у 2005-2007 роках. Бретон був одним з перших, хто підтримав кандидатуру Макрона під час президентських виборів у Франції 2017 року, і був членом офіційної делегації, яка супроводжувала президента під час його державного візиту до Вашингтона в квітні 2018 року.

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