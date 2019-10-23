Прем’єр Ірландії підтримав ідею відкласти Brexit - ЗМІ

Прем’єр Ірландії підтримав ідею відкласти Brexit - ЗМІ

Укрінформ
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що підтримує відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року.

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє Politico.

"Прем'єр Ірландії підтвердив свою підтримку пропозиції президента Туска про надання згоди на продовження, про яке просила Британія", - сказав представник офісу Варадкара.

За його словами, Варадкар і Туск відзначили, що Британія збереже можливість залишити ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифікована до цієї дати.

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Голова уряду Британії Борис Джонсон минулого тижня написав президенту Євроради листа з проханням відкласти Brexit до кінця січня. Він був змушений зробити це відповідно до закону, прийнятого парламентом країни у вересні.

Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, сьогодні у Європарламенті розглядають пропозицію нижньої палати парламенту Великої Британії відкласти дату виходу країни з ЄС.

Фото: Gareth Chaney Collins

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