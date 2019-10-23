Прем’єр Ірландії підтримав ідею відкласти Brexit - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що підтримує відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року.

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє Politico.

"Прем'єр Ірландії підтвердив свою підтримку пропозиції президента Туска про надання згоди на продовження, про яке просила Британія", - сказав представник офісу Варадкара.

За його словами, Варадкар і Туск відзначили, що Британія збереже можливість залишити ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифікована до цієї дати.

Голова уряду Британії Борис Джонсон минулого тижня написав президенту Євроради листа з проханням відкласти Brexit до кінця січня. Він був змушений зробити це відповідно до закону, прийнятого парламентом країни у вересні.

Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, сьогодні у Європарламенті розглядають пропозицію нижньої палати парламенту Великої Британії відкласти дату виходу країни з ЄС.

Фото: Gareth Chaney Collins