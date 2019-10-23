Байден впевнено лідирує у праймеріз від демократів — CNN

Опитування CNN, оприлюднене в середу, свідчить про те, що колишній віцепрезидент Джо Байден лідирує у рейтингу висуванців на посаду президента США від Демократичної партії з найбільшим відривом від найближчого конкурента.

Про це йдеться у опитуванні CNN.

"Лідерство віцепрезидента Джо Байдена у змаганні за право бути висуванцем Демократичної партії на посаду президента зміцнилося, Байден досяг найбільшого відриву від конкурентів починаючи з квітня", - йдеться у новому опитуванні CNN.

Згідно з результатами дослідження, Байден має підтримку 34% зареєстрованих виборців Демократичної партії , що стало його найкращим показником, зафіксованим в опитуваннях CNN з моменту офіційного запуску кампанії праймеріз серед демократів 25 квітня. Найближчі переслідувачі Байдена - сенатори Елізабет Уоррен зі штату Массачусетс та Берні Сандерс з Вермонта - значно відстають від лідера, маючи відповідно 19% та 16% відсотків підтримки.

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Підтримка Байдена серед демократів зростає на тлі того, як діяльність Байдена на посаді віце-президента активно критикується з боку президента Дональда Трампа та його союзників.

Дії самого Трампа стали предметом розслідування Палати представників через звинувачення в тому, що він чинив тиск на український уряд з метою початку в Україні розслідування проти Байдена та його сина Гантера Байдена, в обмін на розблокування сотень мільйонів доларів військової допомоги, призначеної для України.

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії у Палаті представників ініціювали розслідування з метою імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Досі Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише його занепокоєнням щодо корупції в Україні.