Чиновниця Пентагону свідчитиме у Конгресі щодо імпічменту Трампа

Заступниця помічника міністра оборони США в питаннях Росії, України і Євразії Лора Купер дасть свідчення у Конгресі у середу в рамках справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

“Заступниця помічника міністра оборони Лора Купер з'явиться на закритому засіданні на Капітолійському пагорбі, де вона, як очікується, відповість на запитання щодо механізму допомоги США для України та наслідків рішення Білого дому про відмову від неї на кілька місяців влітку”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Купер, яка працює у Пентагоні з 2001 року, навряд чи багато взаємодіяла з Трампом або його близьким оточенням в адміністрації, але вона може зіграти роль у здійсненні контролю щодо ситуації з американською військовою допомогою для України.

Як повідомлялося раніше, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на слуханнях у Конгресі заперечив твердження Дональда Трампа, що припинення військової допомоги Києву не пов'язане з проханням розслідувати справу Байдена.

"Високопоставлений американський дипломат в Україні заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп поставив під умову відновлення військової допомоги в разі, якщо Україна зробить публічну заяву, що розслідуватиме справу Байденів та вибори 2016 року", - зазначається в публікації The Washington Post.

Нагадаємо, у вересні члени Демпартії в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США.