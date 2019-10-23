Російська армія увійшла в сирійський Кобані

У рамках Сочинських домовленостей, досягнутих під час зустрічі між президентами Туреччини та Росії Реджепом Таїпом Ердоганом та Володимиром Путіним, російська армія увійшла до Кобані.

Про це повідомляє видання Haberler.

«На основі досягнутої вчора в Сочі домовленості, російські підрозділи зайшли в Кобані сьогодні опівдні. Росія пообіцяла очистити це місто від YPG (курдські загони народної самооборони - ред.) та взяти під контроль», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що на території вглиб на 30 кілометрів від кордону з Туреччиною буде встановлено 15 контрольних точок.

Як повідомляв Укрінформ, вчора в Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та РФ, в ході якої домовлено про те, що у середу опівдні РФ почне братиме участь у виведенні курдських загонів народної самооборони (YPG) на 30 км від турецько-сирійського кордону, що триватиме 150 годин, після чого Туреччина та РФ почнуть спільні патрулювання на території глибиною 10 км від кордону на захід та схід від району проведення операції "Джерело миру".

Збройні сили Туреччини разом із сирійською національною армією 9 жовтня розпочали операцію «Джерело миру» проти терористів PKK/YPG та ІДІЛ на півночі Сирії. Як написав у своєму глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, регіон буде очищений від терористів, будуть гарантовані безпека кордону та територіальна цілісність Сирії, переселенці зможуть безпечно повернутися до своїх домівок.