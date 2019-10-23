Суд над причетними до терактів у Charlie Hebdo пройде у 2020 році

Суд присяжних над причетними до теракту в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo в 2015 році триватиме з 4 травня до 10 липня 2020 року в Парижі.

Про це повідомляє AFP із посиланням на адвокатів та джерела в судовій владі.

“Процес суду присяжних щодо атак у січні 2015 року, що є першою хвилею атак джихадистів у Франції, триватиме з 4 травня до 10 липня 2020 року в Парижі”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у новому трибуналі французької столиці судитимуть 14 обвинувачених.

Зазначається, що з початку терактів у Франції у січні 2015 року було вбито 255 людей.

Як повідомлялося, атака на сатиричний тижневик Charlie Hebdo сталася в Парижі 7 січня 2015 року. Двоє зловмисників увірвалися до редакції і відкрили вогонь по співробітниках. Тоді загинуло 17 осіб. Підозрюваних - братів Шеріфа та Саїда Куаші - ліквідував загін спецназу в Італії під час штурму.

21 грудня 2018 року прокуратура Парижа направила в суд справу 14 обвинувачених, які, ймовірно, надавали "логістичну підтримку" терористам, які вчинили напад на редакцію Charlie Hebdo.

Сатиричну газету «Charlie Hebdo» було засновано в 1969 році. Серед іншого, тут публікували карикатури на іслам і на пророка Магомета.