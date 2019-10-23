Росія і нові технології: Столтенберг назвав загрози для Європи

Система контролю над зброєю та роззброєнням в Європі стикається із серйозними викликами внаслідок дій з боку Росії та появи нових технологій, тож необхідні міжнародні зусилля для її вдосконалення.

Таке переконання в середу у Брюсселі під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 24-25 жовтня, висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Режим контролю над озброєнням в Європі піддається ерозії внаслідок того, що Росія нехтує своїми міжнародними зобов’язаннями, а також внаслідок появи нових акторів та нових технологій. Тож ми маємо зміцнити режим контролю над озброєнням, враховуючи нові реалії, включаючи збереження Договору про нерозповсюдження (зброї масового знищення), зміцнення контролю над ядерною зброєю, модернізації Віденського документу щодо військової прозорості, а також розробити нові правила для використання нових технологій. Ці заходи мають допомогти у зміцненні основаного на правилах світового порядку та зберегти мир», - наголосив Генеральний секретар НАТО.