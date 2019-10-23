Автор анонімної статті в NYT написав книгу про Трампа

Чиновник із адміністрації президента США Дональда Трампа та автор минулорічної анонімної статті у The New York Times, який написав про аморальність і "нестабільну поведінку" Трампа та про опір главі Білого дому у його адміністрації, випустить книгу під назвою "Попередження".

Про це повідомляє Independent.

"Анонімний чиновник із адміністрації Трампа, який у вересні 2018 року написав статтю у The New York Times щодо активного протистояння порядку денного президента та його поведінки з середини його адміністрації, випустить книгу наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, попри те, що ім'я автора тієї статі досі залишається невідомими, його книга під назвою "Попередження" вийде 19 листопада.

За словами видавця, анонімний автор не отримував авансу, а всю винагороду він передасть неурядовим організаціям, які виступають за підзвітність уряду та свободу преси.

На думку прессекретарки Білого дому Стефані Грішам, для того, аби анонімно написати цілу книгу необхідно мати глибокі переконання й сміливість.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року видання The New York Times опублікувало анонімну статтю під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа". Її автор запевняє, що разом із колегами намагається зробити все, щоби президент США Дональд Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє автор статті.

Мета таких дій, за його словами, захистити й "уберегти демократичні інститути США", доки Дональд Трамп не залишить посаду президента.

Сам Трамп заявив, що сумнівається в існуванні автора публікації.

Віце-президент США Майк Пенс та державний секретар Майк Помпео заперечили свою причетність до статті.