Відносини Єврокомісії та Британії з питань Brexit регулюватиме нова структура

У складі Генерального директорату Єврокомісії створено Цільову групу з питань відносин зі Сполученим Королівством (UKTF).

Про це інформує сайт Єврокомісії.

«Цільова група відповідатиме за завершення переговорів щодо статті 50 Угоди ЄС, за роботу Єврокомісії з підготовки до сценарію (Brexit - ред.) «без угоди», а також за ведення переговорів з Великою Британією стосовно відносин у майбутньому. Вона діятиме під прямим керівництвом президента Єврокомісії, в тісній співпраці з Генеральним секретаріатом та всіма відповідними службами», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що тільки-но угоду про вихід ратифікує британський парламент і погодить Європарламент, ЄС буде готовим негайно розпочати роботу, результатом якої мають стати переговори про майбутні відносини з Лондоном.

Як передбачається, UKTF, яку очолить головний переговірник Єврокомісії у питаннях Brexit Мішель Барньє, вбере у себе окремі підрозділи, які вже залучені до переговорного процесу. Цільова група координуватиме всю роботу Єврокомісії у стратегічних, оперативних, правових та фінансових питаннях, пов’язаних із Brexit.

Це рішення Єврокомісії набуває чинності 16 листопада, незалежно від того, яким чином розвиватимуться події в Британії. Як зазначається, його було досягнуто у тісній координації між чинним президентом ЄК Жан-Клодом Юнкером та її обраним главою Урсулою фон дер Ляєн.