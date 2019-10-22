Трамп виділив $4,5 мільйона організації "білих шоломів" у Сирії

Президент США затвердив виділення допомоги в розмірі $4,5 млн для організації Сирійської цивільної оборони, відомої як організації "білих шоломів", яка взяла на себе роль добровольців-рятувальників мирного населення під час обстрілів житлових кварталів.

Відповідну заяву поширив у вівторок Білий дім.

"Вчора президент Дональд Трамп виділив $4,5 млн на пряму допомоги Сирійської цивільної оборони (СЦО) з метою продовження підтримки США важливої та високо оціненої роботи цієї організації в країні", - зауважується в документі.

При цьому зазначається, що СЦО протягом восьми років конфлікту в Сирії СЦО врятувала понад 115 тис. людей, у тому числі багатьох представників етнічних та релігійних меншин.

"Сполучені Штати закликають наших союзників та партнерів приєднатись до нас у підтримці СЦО та наших зусиль із захисту цивільних, релігійних та етнічних меншин та інших невинних жертв сирійського конфлікту", - підкреслили в Білому домі.