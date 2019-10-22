У Німеччині — зіткнення між турками та курдами, поліція застосувала перцевий газ

У Німеччині ввечері 21 жовтня сталися зіткнення між турками та курдами на тлі військової операції Анкари в Сирії.

Бійка трапилася в Герне, земля Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє Welt.

"У Герне, за даними поліції, дійшло до зіткнення за участі 60 осіб", - йдеться у новині.

Чоловіки були озброєні палицями, а в одного помітили ніж, розповів у вівторок представник поліції. За даними розслідування, одна людина отримала легкі поранення.

Щоби не допустити масових заворушень, на місце були стягнуті великі сили правоохоронців, у тому числі й спецпризначенці. Вони застосували перцевий газ.

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Тиждень тому на цьому ж місті також відбулися заворушення під час курдських демонстрацій проти турецького військового наступу на півночі Сирії. Тоді було поранено кілька людей. Протестувальники напали на кіоск та турецьке кафе.

На демонстрації курдів у Білефельді тиждень тому проти турецької військової операції у Сирії також були зіткнення. За даними поліції, у них взяли участь від 20 до 25 учасників демонстрації та кілька перехожих.

Демонстрації проти турецької операції пройшли в кількох містах ФРН.

Фото: dpa