Німецькі фермери влаштували "тракторний бунт"

Німецькі фермери у вівторок, 22 жовтня, провели у ряді великих міст масові акції проти урядової політики в сфері сільського господарства.

Про це повідомляє телеканал ARD у програмі Tagesschau.

"У Бонні та кількох інших містах десятки тисяч фермерів протестували проти аграрної політики федерального уряду. За допомогою тракторів вони частково паралізували рух. Фермери вимагають менше бюрократії і більше права голосу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мітингувальники перекрили деякі дороги у таких містах, як Бонн і Ганновер, а також у столиці Берліні.

За даними поліції, в Бонні до центру міста підтягнулися понад 1000 тракторів. На дорогах до Ганновера поліція нарахувала близько 2000 тракторів, у Мюнхені — близько 1000 транспортних засобів, у Вюрцбурзі - стільки ж. У Шлезвіг-Гольштейні 1700 транспортних засобів їхали до Рендсбурга на мітинги.

До проведення акції закликала Ініціатива "Земля створює зв'язок". Ініціатива критикує сільськогосподарську політику як "непрактичну і занадто бюрократичну", а законодавство – як недієздатне. Організатори наголошують: "Ми хочемо захищати природу та навколишнє середовище, надалі дбати про добробут, розвивати сільське господарство".

Міністр сільського господарства ФРН Юлія Кльокнер розкритикувала вимоги протестувальників та звинуватила фермерів у тому, що вони – основна причина забруднення ґрунтових вод.

Подібні акції проходять цього дня також у сусідній Франції.

Фото: dpa