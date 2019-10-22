Трамп більше не хоче бачити The New York Times у Білому домі
Про це повідомляє The Hill.
"Ми більше не хочемо її (газету — ред.) у Білому домі... Ми, мабуть, скасуємо (передплату — ред.) на неї та Washington Post", - зазначив Трамп.
За його словами, NYT раніше вибачилася перед своїми читачами за негативне висвітлення інформації про президента США у своїх матеріалах після президентських виборів 2016 року.
Головний редактор видання написав у листі читачам, що новинні агентства недооцінили підтримку Трампа серед виборців США.
Трамп, який регулярно критикує ЗМІ за несправедливе висвітлення його Адміністрації і Білого дому, схарактеризував їх як "корумповані".
Американський лідер також розкритикував телеведучого Андерсона Купера з CNN. Трамп звинуватив його в тому, що той поставив некоректне запитання колишньому віцепрезиденту Джо Байдену про ділові відносини його сина Хантера Байдена під час президентських дебатів у Демократичної партії в минулий вівторок, 15 жовтня, де він був модератором.
Фото: Official White House Photo