Південна Корея підняла винищувачі через вторгнення шістьох військових літаків РФ

Південна Корея заявила про вторгнення у вівторок шести російських військових літаків у так звану зону ідентифікації ППО (KADIZ) країни.

Про це повідомляє Yonhap.

“Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, три винищувачі СУ-27 та два бомбардувальники ТУ-95 чотири рази входили в зону ідентифікації Корейської протиповітряної оборони (KADIZ) між 9:23 та 14:44 без попередження і пробули в зоні близько чотирьох годин перед тим, як покинути її близько 15:13”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські літаки порушили зону над водами, що омивають Корейський півострів. Зокрема йдеться про найбільш східні острови країни Докдо та Уллиндо у Східному морі, а також зону над південним містом Пхохан та островом Чечжу та районами у Жовтому морі.

На перехоплення російських літаків були спрямовані винищувачі F-15K ВВС Південної Кореї.

Водночас жоден з літаків РФ не порушив територіальний повітряний простір Південної Кореї.

Загалом, в цьому році російські літаки 20 разів вторгалися в південнокорейську зону ідентифікації ППО.