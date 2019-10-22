У Конгресі США випустили бюлетень про зловживання Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розповсюдила "інформаційний бюлетень", в якому представлено перелік грубих зловживань владою президента Дональда Трампа, зокрема "потрясіння", "кампанію тиску" та "прикриття".

Про це повідомляє The Washington Post.

"Як доказ “потрясіння” в інформаційному бюлетені наводяться цитати з розшифровки липневої розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що, як кажуть, малює картину зловживання Трампом своєю посадою, спонукаючи іноземний уряд втручатися у вибори в США 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як доказу “прикриття” документ вказує на скаргу, подану викривачем, яка спричинила розслідування щодо імпічменту Трампа.

Серед доказів “кампанії тиску” представлені текстові спілкування чиновників Державного департаменту США.

Випуск даного інформаційного бюлетеня покликаний допомогти "найкраще пояснити розслідування своїм виборцям".

Як зазначається, цього тижня демократи запланували два закриті обговорення, в тому числі одне за участю Білла Тейлора, високопоставленого чиновника посольства США в Україні. В текстовому спілкуванні з іншими американськими дипломатами Тейлор підняв тривогу з приводу того, що Білий дім стримує військову допомогу Україні і наполягає на розслідуванні виборів у США 2016 року і енергетичної компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена Хантер Байден.

Як повідомлялося, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедурурозслідування щодо імпічменту Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.