У Конгресі США випустили бюлетень про зловживання Трампа

У Конгресі США випустили бюлетень про зловживання Трампа

Укрінформ
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розповсюдила "інформаційний бюлетень", в якому представлено перелік грубих зловживань владою президента Дональда Трампа, зокрема "потрясіння", "кампанію тиску" та "прикриття".

Про це повідомляє The Washington Post.

"Як доказ “потрясіння” в інформаційному бюлетені наводяться цитати з розшифровки липневої розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що, як кажуть, малює картину зловживання Трампом своєю посадою, спонукаючи іноземний уряд втручатися у вибори в США 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як доказу “прикриття” документ вказує на скаргу, подану викривачем, яка спричинила розслідування щодо імпічменту Трампа.

Серед доказів “кампанії тиску” представлені текстові спілкування чиновників Державного департаменту США.

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Випуск даного інформаційного бюлетеня покликаний допомогти "найкраще пояснити розслідування своїм виборцям".

Як зазначається, цього тижня демократи запланували два закриті обговорення, в тому числі одне за участю Білла Тейлора, високопоставленого чиновника посольства США в Україні. В текстовому спілкуванні з іншими американськими дипломатами Тейлор підняв тривогу з приводу того, що Білий дім стримує військову допомогу Україні і наполягає на розслідуванні виборів у США 2016 року і енергетичної компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена Хантер Байден.

Як повідомлялося, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедурурозслідування щодо імпічменту Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

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