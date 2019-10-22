Пентагон готується екстрено виводити війська з Афганістану – ЗМІ
Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на представників Пентагона.
"Триває планування екстреного виведення, яке припускає ймовірність, що Трамп віддасть наказ на повернення всього американського контингенту з Афганістану впродовж кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що таке планування є попереджувальним заходом, а з Білого дому директиви про виведення сил з Афганістану не надходило.
Один з військових чиновників, на яких посилається NBC News, назвав це "розсудливим плануванням". Інший посадовець охарактеризував рішення Трампа вивести сили із Сирії як "генеральну репетицію" того, що може статися в Афганістані.
Як повідомлялося, Дональд Трамп уже давно заявляв про необхідність повного виведення американських військ з Афганістану. Останнім часом він неодноразово натякав на припинення участі США в усіх військових конфліктах, що, очевидно, спонукує Пентагон розробляти відповідні плани.