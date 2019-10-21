В Австралії газети "замалювали" чорним шпальти на знак протесту
Про це повідомляє ВВС.
“Найбільші австралійські конкуруючі газети продемонстрували рідкісні прояви єдності, опублікувавши відредаговані обкладинки на знак протесту проти обмежень преси”, - йдеться у повідомленні.
Заретушований текст на перших шпальтах супроводжується червоним штампом з написом “секретно”.
Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj— Michael Miller (@michaelmillerau) 20 жовтня 2019 р.
Цей протест спрямований проти законів про національну безпеку, які, за словами журналістів, обмежують їхню роботу та створили "культуру секретності" в Австралії.
ЗМІ вимагають припинити переслідування журналістів через закони про національну безпеку. Крім цього, вони наполягають на посиленні захисту для інформаторів.
Акцію підтримали понад два десятки видань, телекомпаній і новинних сайтів, включаючи найпопулярніші газети Австралії такі як Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевнив, що підтримує свободу преси, однак наголосив на необхідності підтримувати верховенство права.
Як повідомлялося, у червні поліція провела серію рейдів у штаб-квартирі мовної корпорації Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сіднеї і вдома у редакторів News Corporation. Причиною обшуків правоохоронці назвали розголошення національної таємниці.