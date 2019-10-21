В Австралії газети "замалювали" чорним шпальти на знак протесту

У понеділок провідні газети Австралії вийшли з повністю зафарбованим чорним маркером текстом на перших шпальтах на знак протесту проти обмеження свободи слова.

Про це повідомляє ВВС.

“Найбільші австралійські конкуруючі газети продемонстрували рідкісні прояви єдності, опублікувавши відредаговані обкладинки на знак протесту проти обмежень преси”, - йдеться у повідомленні.

Заретушований текст на перших шпальтах супроводжується червоним штампом з написом “секретно”.

Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj — Michael Miller (@michaelmillerau) 20 жовтня 2019 р.

Цей протест спрямований проти законів про національну безпеку, які, за словами журналістів, обмежують їхню роботу та створили "культуру секретності" в Австралії.

ЗМІ вимагають припинити переслідування журналістів через закони про національну безпеку. Крім цього, вони наполягають на посиленні захисту для інформаторів.

Акцію підтримали понад два десятки видань, телекомпаній і новинних сайтів, включаючи найпопулярніші газети Австралії такі як Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald.

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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевнив, що підтримує свободу преси, однак наголосив на необхідності підтримувати верховенство права.

Як повідомлялося, у червні поліція провела серію рейдів у штаб-квартирі мовної корпорації Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сіднеї і вдома у редакторів News Corporation. Причиною обшуків правоохоронці назвали розголошення національної таємниці.