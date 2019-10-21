Під час навчань, якими керував Путін, зірвався ракетний запуск - ЗМІ

Під час навчань російських ядерних сил "Грім-2019", фінальним етапом яких 17 жовтня керував президент Росії Володимир Путін, сталася нештатна ситуація.

Про це повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на два джерела, близьких до Міністерства оборони Росії.

«Атомний підводний крейсер К-44 «Рязань», що входить до складу 25-ї дивізії підводних човнів Тихоокеанського флоту, здійснив 17 жовтня лише один пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р по полігону, а не два, як анонсував на брифінгу 14 жовтня т.в.о. начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Євген Ільїн », - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що друга Р-29Р не вийшла з шахтної пускової установки, і субмарина повернулася в пункт постійного базування з невідстріляною ракетою.

Позаштатна ситуація могла статися через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда про пуск, вважає один із співрозмовників газети.

Читайте також: Євросоюз не визнає російські паспорти на Донбасі

Атомний підводний крейсер "Рязань" залишається на озброєнні з 1977 року, тоді як інші підводні човни цього типу утилізовані або чекають утилізації. Осічки з балістичною ракетою радянського виробництва Р-29Р також можливі, оскільки вона знаходиться на озброєнні вже більше ніж 40 років. Як розповіло джерело, близьке до Головного штабу ВМФ РФ, пуски цих ракет під час навчань необхідні для продовження їх ресурсу, який вже вичерпаний.

Усього в ході навчань "Грім-2019" військові мали виконати 16 пусків крилатих і балістичних ракет.