Ердоган назвав умови, за яких Туреччина відновить військову операцію в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав умови відновлення бойових дій в Сирії.

Про це інформує телеканал NTV.

Як відомо, Туреччина за угодою з Вашингтоном зобов'язується на 120 годин припинити військові дії, щоб дати можливість курдським загонам, що входять в коаліцію Сили демократичної Сирії, покинути прикордонну зону безпеки.

У разі невиконання зобов'язань Ердоган пообіцяв лідерам Європейського Союзу та США відновити військову операцію в Сирії.

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За словами президента Туреччини, всього за дев'ять днів турецькій армії "вдалося знешкодити 765 терористів, а також очистити територію в 1,5 тисячі кв. м і взяти під контроль 111 населених пунктів".

Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.

Фото: АА