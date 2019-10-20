У Бангладеш копи відкрили вогонь по демонстрантах: є загиблі та поранені
Про це повідомляє AFP.
"Щонайменше четверо людей були вбиті та майже 50 поранені у неділю, 20 жовтня, після того, як поліція відкрила вогонь по демонстрації бангладеських мусульман, що висловлювали обурення Фейсбук-повідомленням індуїста, що нібито ганьбить пророка Мухаммеда", - йдеться у повідомленні.
Близько 20 000 мусульман протестували на молитовному майданчику у місті Борхануддін на найбільшому острові Бангладеш — Бхола, закликаючи до страти індуїста, якого заарештували у суботу через звинувачення у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Поліція заявила, що відкрила вогонь з метою самозахисту після того, як з натовпу почали кидати каміння в бік правоохоронців.
У місті розгорнуто додаткові поліцейські підрозділи.
Очікується, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки щонайменше семеро з 43 людей, доставлених до місцевої лікарні, перебувають у важкому стані.
Фото: Dhaka Tribune