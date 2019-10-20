Трамп назвав Клінтон "божевільною" і заявив про симпатію до росіян

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон через її звинувачення ймовірних кандидатів у президенти США на майбутніх виборах у зв’язках з РФ, назвавши її божевільною.

Про це він написав у Twitter.

"Отже Крива Гілларі знову заговорила. Вона називає конгресмена Тулсі Габбард (депутата Палати представників від штату Гаваї, – ред.) "фаворитом росіян", а Джилл Стайн (кандидата у президенти США на виборах 2016 року, коли вона ініціювала перерахунок голосів у штатах Мічиган і Вісконсин – ред.) — "російським агентом". Ви, напевно, чули, що мене теж називали великим любителем Росії (насправді мені подобаються росіяни, мені подобаються всі люди!). Гілларі збожеволіла!" — написав Трамп.

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Як повідомлялося, напередодні Джилл Стайн викликали на слухання у Конгресі США для дачі свідчень щодо російського втручання у вибори.