Прем'єр Нідерландів обговорив з Джонсоном Brexit

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив ситуацію щодо Brexit з британським колегою Борисом Джонсоном і побажав йому успіху.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Я зв’язався з Борисом Джонсоном та обговорив ситуацію щодо Brexit. Я бажаю йому успіху в наступних кроках в Палаті громад Великої Британії. Ми домовилися залишитися в тісному контакті”, - написав Рютте.

Як повідомляв Укрінформ, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі — до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відкладати Brexit було би помилкою.

Представник Британії в Євросоюзі Тім Берроу повідомив Брюссель, що перший лист надісланий відповідно до законодавства, за рішенням британського парламенту.

Раніше опозиційні депутати попередили Джонсона, що якщо він спробує обійти доручення парламенту щодо відтермінування Brexit, то проти нього можуть почати судовий процес.

Разом з тим Джонсон неодноразово заявляв, що скоріше "помре", ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

Читайте також: Європейський парламент розгляне голосування Британії щодо Brexit у понеділок

Палата громад Великої Британії вирішила, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.